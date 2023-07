Kroatië, met Vekic en Coric, is eindwinnaar van hernieuwde Hopman Cup

België, met Elise Mertens en David Goffin, was een van de 6 landen die een uitnodiging hadden aanvaard om de voorbije week in Nice te strijden om de Hopman Cup. Dit landentoernooi werd in 1989 boven de doopvont gehouden en vernoemd naar de Australische ex-tennisser Harry Hopman.



Mertens en Goffin sneuvelden uiteindelijk in de groepsfase, ondanks een zege tegen het Spanje van Carlos Alcaraz. Kroatië, met het duo Donna Vekic en Borna Coric, won de groep van België en mocht in de finale uitkomen tegen Zwitserland.



De Zwitsers hadden in 2019 de laatste editie gewonnen, toen nog met het duo Belinda Bencic-Roger Federer. Op basis van de ranking was Zwitserland dit jaar veruit de laagst geplaatste. Céline Naef en Leandro Riedi staan allebei buiten de top 150.



Maar ranking zegt niet alles, want in de groepsfase rekende het duo zowel af met Frankrijk (met Alizé Cornet en Richard Gasquet) als met Denemarken (met Clara Tauson en Holger Rune).



In de finale was het Zwitserse sprookje dan toch uit. In de enkelspelen konden Naef en Riedi geen enkele set winnen tegen Vekic en Coric. Het dubbelspel was hierdoor overbodig.



Het is de tweede keer dat Kroatië zijn naam zet op de Hopman Cup. In 1996 wonnen de Kroaten al eens met het duo Iva Majoli-Goran Ivanisevic.