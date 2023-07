Tot tranen toe bewogen: sterren zijn zelf even fan als Messi debuteert in Miami

Voor de partij begon was er al een opvallend innige knuffel tussen Messi en basketballegende LeBron James.

Het was een gekkenhuis in Miami vannacht, waar Lionel Messi zijn debuut maakte voor zijn nieuwe club Inter Miami.

Toen Messi na 52 minuten ook effectief mocht invallen was LeBron James er opnieuw als de kippen bij om het historische moment vast te leggen.

“Het was belangrijk om meteen een goede start te maken. We hadden één laatste kans om te scoren en gelukkig ging de bal erin."

Het lijkt wel een scenario van een Amerikaanse film. Messi maakt van zijn debuut een historisch debuut door de bal keihard in de bovenhoek te jagen.

We wilden beginnen met een zege voor de mensen die er waren.

Ook eigenaar David Beckham was dolblij met het debuut van de Argentijn.



“Toen ik zag dat er een vrije trap werd gegeven, wist ik: dit is de manier hoe zijn debuut moet eindigen”, liet een emotionele Beckham, die zelfs tot tranen toe bewogen was, optekenen.



“Het was geweldig voor onze fans. Iedereen kwam kijken naar Messi. Het is een droom om Messi in Amerika te zien spelen. Daar heb ik geen woorden voor.”



Bekijk hieronder de beste beelden.