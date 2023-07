Thibaut Pinot reageert op waanzinnig onthaal door Franse fans: "Meer dan een overwinning"

Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) liet zich zaterdag opmerken in "zijn" Vogezen.

Op iets meer dan 30 kilometer van de streep liet de man van de streek zijn medevluchters achter op de Petit Ballon. Pinot werd daarin gesteund door een talrijk opgekomen supporterslegioen, die hun geliefkoosde renner een ultiem eerbetoon kwamen brengen.

Hij soleerde er uiteindelijk naar de top in zijn laatste Tour, wat hem de Prijs voor de Strijdlust opleverde.

"Het was buitengewoon. Ik heb ongelofelijke dingen gevoeld. Ik heb gereden om te winnen en ik denk dat het de juiste tactiek was. Het ontbrak me alleen aan iets betere benen."

"Ik heb de beste supporters van de wereld. Ik wou deze laatste emoties beleven, ik zal dit voor altijd onthouden."

"Het betekent meer dan een overwinning. Ik ben tevreden om op dit niveau te kunnen afsluiten", reageerde de 33-jarige Pinot.