Italiaanse junior overlijdt in Oostenrijkse rittenkoers

"Met tranen in de ogen en een kapot hart melden wij dat onze junior Jacopo Venzo ons heeft verlaten. De jongen maakte gisteren een verschrikkelijke val bergafwaarts", laat zijn team Campana Imballagi-Geo & Tex-Trentino weten.

Venzo viel in de afdaling van de Mistelbacher Berg in de Oostenrijkse deelstaat Opper-Oostenrijk.

Na eerste hulp op de berg werd de jonge renner per helikopter naar het ziekenhuis van Linz overgebracht. Daar bezweek hij 's nachts aan zijn verwondingen.

In eerste instantie annuleerde de organisatie de etappe, daarna de hele rittenkoers.

Venzo's ploeg is geschokt. "Jacopo was een bijzondere jongen, met een toekomst in de sport en vooral in het leven. Daarom doet het nog meer pijn."

"Jacopo, bedankt voor de fijne momenten die we samen hebben doorgebracht. Je kunt je niet voorstellen hoeveel we je zullen missen", sluit het team zijn bericht af.