Supercup: "een prijs" voor Antwerp, "een galamatch" voor KV Mechelen

Volgende week gaat de Belgische voetbalcompetitie weer van start, zondag staat eerst de Belgische Supercup op het programma. Landskampioen en bekerwinnaar Antwerp neemt het op de Bosuil op tegen bekerfinalist KV Mechelen.

"Dit is een prijs en die wil je meenemen", laat Antwerp-coach Mark van Bommel noteren.



"Natuurlijk is het belangrijk en natuurlijk wil ik winnen", zegt hij. "Ik heb 9 Supercups in mijn prijzenkast staan, op tien finales. Ik tel ze allemaal mee."

"Onze voorbereiding hiernaartoe was kort, net als vorig jaar", legt Van Bommel uit. "Dat vind ik jammer, maar je kan er niets aan doen. We zullen snel moeten klaar zijn."

"Of ik zaken ga uitproberen zondag? Nee, dat is voor in oefenduels. Het is voor echt zondag. We willen winnen."