Mark van Bommel slaat titelroes uit zijn hoofd en waarschuwt: "Dit seizoen moeten we beter zijn"

"Overal waar je bent – op het strand of in de stad, zelfs in Spanje op vakantie – word je erop aangesproken na die 4e juni. Het betekent toch dat je iets unieks hebt neergezet. En dat het Europa is rondgegaan."

"Wat hebben we ook allemaal beleefd in die slotweken ...", lacht de T1. "Ik ben wel vaker kampioen geworden, maar niet op die manier. Dat schud je niet zomaar van je af.

"Nu kijk ik die niet meer dagelijks, maar in de week na de titel zag ik filmpjes overal terugkomen", glimlacht hij. "Eens vanuit verschillende hoeken of met een muziekje eronder." Stond onze versie op repeat bij de coach?

Stap richting topclub

De knop moet snel omgedraaid worden. Antwerp verdedigt de titel en is bekerhouder. Daarenboven staan ook de Supercup en de voorronde van de Champions League voor de deur.

Geen evidentie volgens Van Bommel, die The Great Old niet zomaar bij de topclubs in België rekent na een boerenjaar.

"We moeten met zijn allen de stap zetten naar een topclub. Zo worden we wel al aanzien, na de dubbel. Of dat realistisch is, blijft de vraag."

"Je wordt niet zomaar een topclub. Dit seizoen moeten we beter zijn, want iedereen wil van je winnen. Die uitdaging moeten we aangaan en erg snel van leren."