Nagenietende Toby Alderweireld houdt deur voor Duivels op kier: "Als het land mij nodig heeft..."

Vakanties vliegen altijd wat sneller voorbij. Het leek wel gisteren toen Antwerp op knotsgekke wijze de titel veroverde dankzij een treffer van Toby Alderweireld, maar woensdag stond de landskampioen alweer op het veld voor een eerste training. Honderden fans juichten hun helden toe - en Alderweireld toch nog net iets harder. De club speelde overigens slim in op de hype door een uniek T-shirt op de markt te brengen van zijn titelgoal. Aan dat moment heeft de verdediger tijdens zijn verlof ook nog vaak teruggedacht, gaf hij toe op een persconferentie. "Ik ga daar niet over liegen. In de eerste week na de titel heb ik die goal om het halfuur herbekeken", lachte Alderweireld. "Maar dat gaat wel in dalende lijn." "Ik heb ontzettend veel felicitaties gekregen achteraf en ik weet niet welke me het meeste zal bijblijven. Misschien hebben de woorden van de burgemeester me misschien nog het meeste gedaan."

Wat met Duivels?

Door het droomseizoen met de dubbel wordt het voor Antwerp in de komende jaargang wel bijna onmogelijk om nog beter te doen. "Niks moet, maar we willen wel heel graag", zei Alderweireld daarover. "Winnen is als een microbe die je te pakken hebt. Ons eerste doel is de Supercup pakken en ons vervolgens plaatsen voor de groepsfase van de Champions League."

Op het einde van het seizoen weet je nooit als er een EK aankomt en het land mij nodig heeft. Toby Alderweireld