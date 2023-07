Felix Gall, ontdekking in de Tour na "moeilijke jaren": "Iedereen heeft zijn eigen pad"

"Ik geloofde ook pas op 75 meter van de streep dat ik zou winnen. Het gat met de achtervolgers was steeds slechts rond de 15-20 seconden, dat had best wat meer mogen zijn. Ik was dus bang dat ik nog ingehaald zou worden. Toen ik dan uiteindelijk toch over de streep kwam, was ik erg emotioneel."

Felix Gall won gisteren de zwaarste rit van deze Tour de France, al had hij dat in de ochtend niet verwacht: "In de bus zei ik dat ik me te ontspannen voelde. Ik was bang dat de mentale focus er niet zou zijn, al voelden mijn benen geweldig aan."

De persverantwoordelijke van de ploeg verklaarde dan ook dat Gall in shock was toen hij bovenkwam. De Oostenrijker beaamt dit: "Logisch ook. Als iemand me aan het begin van het seizoen had verteld dat ik zowel in de Tour als in de Ronde van Zwitserland een rit zou winnen, had ik ze nooit geloofd."

Gall, die van het jaar van onder andere Pogacar en Hirschi is, komt dus wel iets later op de voorgrond dan zijn leeftijdsgenoten. Hijzelf ziet hier geen problemen in.

"We zijn allemaal slechts mensen, dus het is moeilijk om te zeggen waarom we soms op hoog niveau rijden en soms niet. Vorig jaar kwam ik aan in dit team, sindsdien heb ik meer vertrouwen en volgens mij is dat het belangrijkste."

"Vroeger had ik regelmatig last van kleine zaken zoals verkoudheden, dat is dit jaar weg. Hierdoor kan ik consistenter mijn niveau halen, wat de laatste jaren moeilijker was."