Een portret zoals alleen Oliver Naesen dat kan: "Felix Gall? Een beetje een rare vogel"

Bij AG2R-Citroën heeft Ben O'Connor in de gele stand al een achterstand van 3'34" opgelopen, maar met Felix Gall hebben de Fransen nog een ijzer in het vuur. De beloftevolle Oostenrijker is de nieuwe bollenman. Oliver Naesen zorgt voor de kennismaking met Gall: "Hij is nog heel ruw en leeft een beetje in zijn eigen wereld. Een speciaal manneke."