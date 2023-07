Thierry Neuville moet in Estland enkel WK-leider Rovanperä voor zich dulden

clock 13:16 13 uur 16. Rovanperä wint 3e jaar op een rij Estland, Neuville 2e. Thierry Neuville heeft zoals verwacht Kalle Rovanperä niet meer kunnen bijhalen in de Rally van Estland. De Finse wereldkampioen en WK-leider reed met zijn Toyota soeverein naar zijn derde zege op een rij in Estland. Neuville finishte in zijn Hyundai op 52"7 seconden van Rovanperä, die 15 van de 21 ritten won, waaronder de laatste 13. Enkel Ott Tänak kon in het begin wat weerwerk bieden, maar een motorwissel tijdens de shakedown kostte hem 5 minuten straftijd. Tänak werd nog 8e. De Finse teammaat van Neuville, Esapekka Lappi, eindigde derde op 59"5 van zijn landgenoot. Runner-up Elfyn Evans in de WK-stand was vierde op 1'06"8. Door zijn tweede plek schoof Neuville van de vijfde naar de derde plaats in de WK-stand. Hij nadert tot op 3 punten van Evans, Rovanperä is al ver weg. Tänak zakte van 3 naar 4, Sébastien Ogier, die niet meedeed in Estland, is 5e. . Rovanperä wint 3e jaar op een rij Estland, Neuville 2e Thierry Neuville heeft zoals verwacht Kalle Rovanperä niet meer kunnen bijhalen in de Rally van Estland. De Finse wereldkampioen en WK-leider reed met zijn Toyota soeverein naar zijn derde zege op een rij in Estland.



Neuville finishte in zijn Hyundai op 52"7 seconden van Rovanperä, die 15 van de 21 ritten won, waaronder de laatste 13. Enkel Ott Tänak kon in het begin wat weerwerk bieden, maar een motorwissel tijdens de shakedown kostte hem 5 minuten straftijd. Tänak werd nog 8e.



De Finse teammaat van Neuville, Esapekka Lappi, eindigde derde op 59"5 van zijn landgenoot. Runner-up Elfyn Evans in de WK-stand was vierde op 1'06"8.



Door zijn tweede plek schoof Neuville van de vijfde naar de derde plaats in de WK-stand. Hij nadert tot op 3 punten van Evans, Rovanperä is al ver weg. Tänak zakte van 3 naar 4, Sébastien Ogier, die niet meedeed in Estland, is 5e.







clock 19:54 19 uur 54. Neuville blijft tweede, ondanks lekke band. Thierry Neuville staat nog altijd gebetonneerd op de 2e plaats, maar de kloof met leider Kalle Rovanperä - ook de leider in het WK - is wel een stuk groter geworden. Die kloof kwam er voornamelijk door een lekke band in een van de ochtendritten. Rovanperä maakt er intussen wel een demonstratie van in Estland, want hij was in alle ritten van zaterdag de snelste. Morgen eindigt de rally met 4 chronoritten.



Rovanperä maakt er intussen wel een demonstratie van in Estland, want hij was in alle ritten van zaterdag de snelste. Morgen eindigt de rally met 4 chronoritten.

clock 18:42 18 uur 42. Thierry Neuville op 2 na dag 2. Thierry Neuville (Hyundai) is aan het einde van dag twee van de Rally in Estland tweede. Enkel de Finse wereldkampioen Kalle Rovanperä (Toyota) gaat hem voor in het klassement. Neuville stond deze middag na een eerste lus aan de leiding. Het tweede deel van de dag verliep echter een pak moeizamer. Hij werd twee keer vierde en twee maal vijfde. Daardoor zakte onze landgenoot een plaatsje. Hij volgt nu op drie seconden van Rovanperä. De Fin Esapekka Lappi (Hyundai) is derde, op 12,2 seconden. "Het was een positieve dag voor ons", keek Neuville tevreden terug. "We zitten goed in het ritme, dat is positief voor ons. Morgen hebben we een goede startpositie."

Neuville stond deze middag na een eerste lus aan de leiding. Het tweede deel van de dag verliep echter een pak moeizamer. Hij werd twee keer vierde en twee maal vijfde. Daardoor zakte onze landgenoot een plaatsje. Hij volgt nu op drie seconden van Rovanperä. De Fin Esapekka Lappi (Hyundai) is derde, op 12,2 seconden.

"Het was een positieve dag voor ons", keek Neuville tevreden terug. "We zitten goed in het ritme, dat is positief voor ons. Morgen hebben we een goede startpositie."

clock 13:24 13 uur 24. Neuville komt op kop in 2e rit. Thierry Neuville heeft in de eerste rit van vrijdag de koppositie overgenomen van de Welshman Elfyn Evans. Opvallend: thuisrijder Ott Tänak won in zijn Ford Puma rit 1 op donderdag én de 3 ritten op vrijdagochtend. Maar hij staat niet op kop, hij kreeg een straf van 5 minuten omdat hij een motorwissel doorvoerde tijdens de shakedown. Onze landgenoot werd in de drie ochtendritten telkens tweede op respectievelijk 5, 1,8 en 1,6 seconden. Hij leidt in zijn Hyundai met 6,8 seconden voorsprong op wereldkampioen en WK-leider Kalle Rovanperä (Toyota), die in Estland won in 2021 en 2022. Evans volgt als 3e op 13 seconden. Vanmiddag volgen nog eens dezelfde 3 ritten plus een 8e rit. Zaterdag zijn er 4 keer dubbele ritten en nog eens een herhaling van de korte 1e rit. Zondag zijn er nog eens 4 ritten.



Onze landgenoot werd in de drie ochtendritten telkens tweede op respectievelijk 5, 1,8 en 1,6 seconden. Hij leidt in zijn Hyundai met 6,8 seconden voorsprong op wereldkampioen en WK-leider Kalle Rovanperä (Toyota), die in Estland won in 2021 en 2022. Evans volgt als 3e op 13 seconden.



Vanmiddag volgen nog eens dezelfde 3 ritten plus een 8e rit. Zaterdag zijn er 4 keer dubbele ritten en nog eens een herhaling van de korte 1e rit. Zondag zijn er nog eens 4 ritten.

clock 20:43 20 uur 43. Neuville op 4 na eerste rit. Thierry Neuville (Hyundai) is donderdag 4e geworden in de 1e klassementsrit voor de Rally van Estland, de 8e manche van het WRC-kampioenschap. Ott Tänak (Ford Puma) klokte in eigen land de snelste tijd in de enige klassementsrit van de dag, maar kreeg 5 minuten straftijd voor een motorwissel in de shakedown. De thuisrijder staat zo voorlopig 20e in de tussenstand, op 4'59"4 van de eerste leider, de Brit Elfyn Evans (Toyota Yaris). De Fin Esapekka Lappi (Hyundai) is 2e in dezelfde tijd. Zijn landgenoot Kalle Rovanperä (Toyota), de WK-leider, volgt als 3e op één tiende van een seconde. Thierry Neuville moest donderdag een seconde toegeven. De Belg had genoten van de 1e rit. "We gaan veel secties op volle snelheid aan. We komen soms dicht bij 160 km/u. Het is leuk", zei hij na afloop.



De thuisrijder staat zo voorlopig 20e in de tussenstand, op 4'59"4 van de eerste leider, de Brit Elfyn Evans (Toyota Yaris).



De Fin Esapekka Lappi (Hyundai) is 2e in dezelfde tijd. Zijn landgenoot Kalle Rovanperä (Toyota), de WK-leider, volgt als 3e op één tiende van een seconde.



Thierry Neuville moest donderdag een seconde toegeven. De Belg had genoten van de 1e rit. "We gaan veel secties op volle snelheid aan. We komen soms dicht bij 160 km/u. Het is leuk", zei hij na afloop.