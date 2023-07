Vingegaard beter in 3e week, maar Pogacar wint vaker: de vorige onderlinge tijdritduels ontleed

In wiens voordeel is dat (beperkte) werk tegen de klok dit jaar dan? Wat zeggen de eerdere onderlinge resultaten tussen Vingegaard en Pogacar in tijdritten?

Ze geven elkaar dus geen duimbreed toe in de ritten in lijn: dan maar in de enige tijdrit van deze Tour?

Zelden was de strijd om de gele trui zo spannend als dit jaar. Na 15 ritten in lijn, met daarbij een pak bergritten, is het verschil tussen Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar slechts 10 seconden.

Wiel in wiel kwamen Pogacar en Vingegaard zaterdag en ook zondag over de streep.

2-2 in Tourtijdritten

9 keer eerder kwamen de Deen en de Sloveen elkaar tegen in tijdritten, waarvan 4 keer in de Ronde van Frankrijk.

Daarin is de koek mooi verdeeld tussen de 2 grote tenoren van deze Tour. Zowel in 2021 als in 2022 wonnen ze elk een onderling duel tegen de klok.

Telkens won Pogacar de confrontatie in de eerste week: in 2021 won hij de vlakke tijdrit over 27,2 km in rit 5, waar Vingegaard 3e eindigde op 27". Vorig jaar was Pogacar in Kopenhagen 8 tellen sneller dan Vingegaard in de openingstijdrit.

Even vaak draaide de huidige gele trui de rollen om in de tijdritten in week 3 van de Tour.

2 jaar geleden werd Vingegaard 3e in de tijdrit op de voorlaatste dag over 30 km, Pogacar had de 8e tijd op 25" van de Deen.

In 2022 eindigde Vingegaard 2e na zijn Jumbo-ploegmakker Wout van Aert op dag 20, Pogacar gaf 8 seconden toe over een afstand van dik 40 km.