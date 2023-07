Jasper Philipsen excuseerde zich voor "ongelukkige uitspraak" over Van der Poel: "Was meteen van de baan"

"Het was ook een plotse vraag die hij kreeg in de Tour. Op dat moment, met de ploeggenoten naast je, beïnvloedt dat je antwoord. Ik denk dat hij er na de Tour al anders over zal denken."

Een uitspraak van Jasper Philipsen die heel even zijn selectie voor Glasgow in gevaar bracht. Een paar uur, ongeveer. "Want dezelfde avond was het al van de baan", verzekert bondscoach Sven Vanthourenhout.

De bondscoach verzekert dat het euvel volledig van de baan is.

"Jasper heeft zich meteen geëxcuseerd. Ik denk ook dat hij er spijt van had, dus ik heb er nooit een punt van gemaakt."

Wel moest Vanthourenhout kort op de bal spelen, zodat het geen thema werd bij de overige acht geselecteerde renners. "Ik heb dat ook onmiddellijk naar de anderen gecommuniceerd. Het heeft nooit de kans gekregen om te gaan leven. Iedereen begreep hoe zo'n dingen gaan."

En dus: een storm in een glas water. Gelukkig, want de selectieheer is onder de indruk van Philipsen.

"Vorig jaar was het duidelijk dat Philipsen nog niet klaar was voor een WK in Wollongong. Zelfs in februari twijfelde ik. Maar hij is zodanig geëvolueerd, dat hij zijn plekje meer dan verdiende."