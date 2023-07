Vanthourenhout verklaart "luxekeuze" voor 3 speerpunten: "Optie om zowel offensief als defensief te koersen"

Niet één, maar drie kanshebbers op de regenboog. De Belgische selectie voor het WK wegwielrennen in Glasgow puilt uit van renners in topvorm. Remco Evenepoel, Wout van Aert en Jasper Philipsen zetten bondscoach Sven Vanthourenhout in een luxezetel. Al moet hij het winnende recept nog neerpennen: "We kunnen verschillende plannetjes uitspelen."