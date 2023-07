BEKIJK: Sabrina Ionescu mist maar 2 van 27 ballen in 3-puntcontest, niemand in WNBA/NBA deed ooit beter

Het All-Star Weekend in de WNBA vindt plaats in Las Vegas, het publiek én de commentatoren gingen volledig uit de bol, toen Ionescu de ballen maar bleef binnengooien in de 70 seconden die ze had. "Dit is de grootste prestatie ooit."



De guard van New York Liberty miste maar 2 van de 27 ballen die klaar lagen vanuit verschillende hoeken vanaf de driepuntlijn. Ze gooide liefst 20 ballen na elkaar binnen.



Stephen Curry, ook een driepuntspecialist die 2 keer de NBA-versie op zijn naam bracht, feliciteerde haar met 1 woord: "Belachelijk".



Ionescu zelf was nog streng voor zichzelf: "Ik had er geen 2 mogen missen." Ze wachtte zelf niet tot de ballen binnengingen. "Ik wist dat ze erin zouden gaan. Van zodra ik schoot, zag het er goed uit en greep ik naar de volgende bal. Het gejuich van de fans was mijn bevestiging."