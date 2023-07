Sportarts begrijpt UCI-beslissing rond trans vrouwen: "Zou anders misschien failliet van vrouwenwielrennen betekenen"

Die grijze zone – lees: aan de hand van hormoontests bepalen of het testosterongehalte van een trans atleet onder het toegestane minimum ligt – is daardoor met zekerheid verleden tijd.

"De UCI volgt hier het voorbeeld van de internationale atletiekfederatie en zwemfederatie. De enige juiste beslissing, lijkt me. Want ze is gestaafd op wetenschappelijke gegevens. Het laat geen grijze zone achter, dus is er ook weinig ruimte voor discussie."

Mannen hebben gemiddeld 30% meer spiermassa, na transitie blijft daar nog 20% van over.

Een drastische beslissing voor de trans atleten die dromen van een wielercarrière. "Maar een die moest worden genomen, want er waren te veel voordelen voor de sporters", meent de sportarts.

"Zo is het hart van mannen anderhalve keer groter dan dat van vrouwen. Dat blijft ook behouden, dus de atleten kunnen dan meer bloed rondpompen met één hartslag. Een geweldig voordeel bij duursporten."

"Ook hebben mannen gemiddeld 30% meer spiermassa, na transitie blijft daar nog 20% van over", deelt hij. "En het wielrennen heeft het al moeilijk om nieuwe, jonge sporters aan te trekken. Ik denk dat we dan heel wat lege podia zouden zien in de toekomst. Dan zullen de vrouwen misschien afhaken."



"Topsport gaat over winst en verlies, maar ook over geld. Door atleten na hun transitie nog toe te laten, gaan we ook anderen benadelen. Het zou voor het vrouwenwielrennen misschien wel het faillissement betekenen."

Al begrijpt Teulingkx ook ongenoegen vanuit het getroffen kamp. "Dat wil niet zeggen dat trans vrouwen geen recht hebben om te sporten, integendeel. Iedereen heeft dat recht, maar competitief wordt het toch een ander gegeven."