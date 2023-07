Jonge Red Flames zijn klaar voor EK U19 in eigen land: "We mogen hoopvol zijn"

Het stadion van OH Leuven is het decor voor de openingsmatch en de finale en ontvangt tussendoor nog 2 groepsmatchen. Voorts wordt er ook gevoetbald in Tubeke en La Louvière.

Tussen 18 en 30 juli strijden 8 landen in België om de Europese titel bij de U19. Het is de eerste keer dat ons land een internationaal vrouwentoernooi organiseert.

In een toernooi heb je ook altijd een beetje geluk nodig, maar als we voortgaan op de ingeslagen weg, mogen we hoopvol zijn.

"We hopen in eerste instantie op een overwinning", blikt assistent-bondscoach Heleen Jaques vooruit bij Sporza. "We willen ons eigen spel spelen en voortbouwen op de stappen die we aan het zetten zijn en dan zien we wel."

"Met Duitsland en Nederland treffen we 2 buurlanden, dat worden sowieso beladen wedstrijden met veel intensiteit. En Oostenrijk heeft een heel sterke lichting. Het zijn 3 matchen om naar uit te kijken. We zijn niet bang om ons met hen te meten."