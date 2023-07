Charlotte Kool sprint met vingers in de neus naar hattrick in Baloise Ladies Tour

Rit drie in de Baloise Ladies Tour deed de Vlaamse Ardennen aan, al werd enkel de eerste helft van etappe gekruid met wat klimwerk.

De tweede helft was biljartvlak, waardoor een nieuwe massasprint zich aandiende. Audrey De Keersmaeker kleurde de finale nog met een ontsnappingspoging, maar die inspanning was tegen beter weten in.

De aanloop naar de gedoodverfde massasprint verliep wel chaotisch. Bij een valpartij op 4 km van de streep ging onder anderen Thalita De Jong onderuit.

In de sprint stond er geen maat op leidster Charlotte Kool. De Nederlandse sprintte de rest op lengtes, Anna Henderson en Emma Norsgaard vulden het podium.

Dankzij haar hattrick verstevigt Kool haar leidersplaats nog wat. Zaterdag staan er twee etappes op het programma: in de voormiddag een nieuwe sprintkans en in de namiddag een korte tijdrit, beiden in Knokke-Heist.