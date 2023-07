Charlotte Kool is enkele duizendsten sneller dan Lucinda Brand in proloog Baloise Ladies Tour

Met een explosieve proloog in het Zeeuwse Vlissingen trok de Baloise Ladies Tour zich woensdag op gang. Op de zeedijk moest 2,6 kilometer afgewerkt worden.

Charlotte Kool zette met 3'06" een eerste richttijd neer. Lucinda Brand, voormalig wereldkampioene veldrijden, kwam akelig dicht in de buurt, maar strandde op enkele duizendsten van een seconde.

In winderige omstandigheden beet ook de rest van het pak haar tanden stuk op Kool, die zo een dubbelslag slaat: ritwinst en de eerste leiderstrui.

"Het is supermooi, want ik ken dit parcours op mijn duimpje - ik kom hier vaak op vakantie", reageerde Kool. "Het was echt wel een doel om er vandaag te staan. Er komen nog heel mooie ritten, maar ik wil die leiderstrui tot het eind verdedigen."

De eerste rit in lijn in de Baloise Ladies Tour leidt het peloton donderdag van Zwevegem naar Zwevegem - over een lokaal rondje dus. Aan de streep zijn wellicht de sprinters aan zet.