Spektakelwaarde en technische hoogstandjes: waarom het dubbelspel onterecht in de schaduw vertoeft

Voor wie eraan zou twijfelen, er wordt al van in het prille begin van het tennis ook dubbelspel gespeeld.

Zo was er op de US Open in 1881 zowaar eerst een competitie in het dubbelspel, een paar jaar later pas in het enkelspel. En in tegenstelling tot nu namen tot pakweg dertig jaar geleden vedetten uit het enkelspel ook met grote regelmaat deel aan het dubbelspel.



Voorbeelden? Kort na de Eerste Wereldoorlog domineerden de Franse Musketiers, het kwartet René Lacoste, Jacques Brugnon, Henri Cochet en Jean Borotra met handenvol titels op de Grand Slams in zowel het enkel- als het dubbelspel.



In de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw zagen we eenzelfde fenomeen. De Australiërs met een Fred Stolle, John Newcombe, Neale Fraser, Tony Roche en de legendarische Rod Laver grossierden in titels in enkel en dubbel.