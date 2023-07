"Koers van de bovenste plank": 12e etappe kende krankzinnige aanhef met talloze aanvallen

José De Cauwer noemde het "fascinerend en enerverend". De 12e etappe in de Tour de France was een kijkstuk om duimen en vingers bij af te likken. Op een zeer grillig terrein was er na anderhalf uur nog altijd geen kopgroep ondanks een handvol pogingen van Wout van Aert en voortdurend gestook van Jumbo-Visma.