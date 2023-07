Oudste profvoetballer ter wereld (56) denkt nog niet aan stoppen

Er zijn maar weinig mensen die zo van voetbal houden als Kazuyoshi Miura. De 56-jarige (!) Japanse spits heeft zijn huurcontract bij UD Oliveirense met een jaar verlengd, nadat hij bij de Portugese tweedeklasser terechtkwam in februari. Hier kwam hij al 3 keer in actie, goed voor 26 speelminuten in totaal. Miura wordt verhuurd door Yokohama FC, dat dezelfde eigenaars heeft als Oliveirense.

Kazuyoshi Miura, bijgenaamd "King Kazu", begon zijn carrière in 1983 in Brazilië. In dat land speelde hij voor topclubs als Santos en Palmeiras, waarna hij rondzwierf in Italië, Japan, Kroatië en Australië. In totaal kwam hij al uit voor 15 verschillende clubs. In 2005 kwam hij tenslotte toe bij Yokohama FC, waar hij vervolgens 17 jaren speelde alvorens in 2022 voor het eerst uitgeleend te worden.

In Japan wordt King Kazu gezien als een absolute legende. Hij zette met 55 doelpunten in 89 caps het Japanse voetbal mee internationaal op de kaart. In 1992 debuteerde hij voor de nationale ploeg, zijn laatste wedstrijd speelde hij in 2000.

Ook voor het binnenlandse voetbal was hij belangrijk als een van de sterren bij de oprichting van de eerste Japanse professionele competitie, de J-League, in 1993. Hij won deze competitie vervolgens tweemaal.