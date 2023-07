Gezien in Vive le Vélo: "Allergrootste winst van de laatste jaren zit in de voeding"

Britt Lambrecht, diëtiste bij Lotto-Dstny, schoof dinsdagavond aan bij Karl Vannieuwkerke in Vive le Vélo. En dus werd er uiteraard gesproken over voeding. "Het is belangrijk dat de renners niet met honger van tafel gaan, maar ze moeten hun schema wel zo goed mogelijk volgen", klonk het.

Een optimale recuperatie is essentieel in een slopende rittenkoers als de Tour. Hoe pakken ze dat bij Lotto-Dstny na zo'n moordende etappe als gisteren, wil Karl Vannieuwkerke weten? "Binnen het kwartier na de rit krijgen de renners eerst kersensap. Dat zorgt voor de eerste recuperatie", vertelt Britt Lambrecht. "In de bus krijgen ze daarna een recovery shake die zo koel mogelijk is, zodat het ook voor verfrissing zorgt." "Zodra de bus vertrekt, binnen het halfuur, beginnen ze ook hun recovery maaltijd. Dat is rijst of pasta en nog een eiwitbron zoals kip of zalm. Dat zit heel vaak in de potjes", glimlacht Lambrecht.

Rijst of pasta met een eiwitbron als kip of zalm: dat zit heel vaak in de potjes. Britt Lambrecht

"Dat is precies het protocol van mijn laatste jaar bij Jumbo-Visma", pikt Tom Dumoulin in. De voormalige Giro-winnaar benadrukt het belang van voeding voor de renners. "Daar zit de allergrootste winst van de laatste jaren. Ze rijden nu veel harder dan een jaar of 10 geleden, misschien zelfs dan een jaar of 5 geleden. Dat komt allemaal door voeding." Een strikt voedingspatroon kan mentaal wel zwaar zijn. "Ik zou het nu niet meer kunnen", bekent Dumoulin. "Maar in mijn tijd kon ik het makkelijk opbrengen. In mijn beste jaren won ik en dan heb je dat er allemaal voor over. Als het minder gaat, beginnen die opofferingen wel te wegen."

Als je wint, is het makkelijk. Maar wanneer het moeilijk gaat, dan beginnen die opofferingen wel te wegen. Tom Dumoulin

Hoe strikt moet alles opgevolgd worden? "Ik maak een schema en dat moeten de renners toch wel zo goed als mogelijk opvolgen", zegt Britt Lambrecht. "Als ze nog honger hebben, mogen ze wel nog iets nemen van mij. Ik vind het belangrijk dat ze niet met honger van tafel gaan." "Af en toe zondigen mag wel, al moet je zoals hier in de Tour wel strikt zijn. Hier is iedereen er heel hard mee bezig. Dat is inderdaad echt afwegen met de weegschaal. Maar voor sommige renners brengt het ook gewoon rust dat ze weten wat ze moeten eten om goed te zijn in de wedstrijd."