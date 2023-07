Tour-debutant Maxim Van Gils: "Amai, Wout van Aert wordt niet moe"

"De mensen zeggen me wel eens: waarom ga je niet in een vlucht in de grote ronde? Maar daarvoor moet je heel hard kunnen fietsen."



"Je moet je inspanning ook indelen. Koers is ook veel kijken en denken." Van de ploegleiding mocht hij gisteren meespringen."



Je moet wel wat geluk hebben. "Iemand als Mathieu van der Poel of Wout van Aert heb je er liever niet bij. Vorige week was ik een keer in de aanval en Wout was mee. Die reed rap. Die bleef maar gaan. Volgens mij heeft die de hele etappe à bloc gereden en die was nog altijd niet moe. Dat was heel straf."



Het lukte Van Gils om mee te zijn gisteren, maar toch ook weer niet: "Het ging superhard op de eerste klim, ik zat de hele tijd alert vooraan. We waren weg met een man of 14. Onder wie ook de grote kanonnen van de Tour: Vingegaard en Pogacar. Die begonnen elkaar aan te vallen op het volgende stuk bergop. Dat was echt lastig."



"Ik heb me daar volledig opgeblazen. Als ik in de start meteen voluit moet gaan, blaas ik al snel op. En nu was dat nog eens maal 2."



Van Gils staat voorlopig 72e op 1u20'56" van Vingegaard. Ondanks zijn val op dag 2 – "Dat was afzien" – amuseert Van Gils zich wel in de Tour. "Misschien moet ik voor de top 50 gaan", lacht hij. "We blijven proberen. We zijn hier om uitslagen te rijden. Vandaag hebben we een supergoede kans met Ewan."