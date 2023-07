Wanneer de hitte je grootste vijand wordt: "12 bidons gedronken" en "het was een moordenaarsrit"

Lampaert heeft nog geen last van zijn maag en darmen, "maar denkt wel dat de darmen vanavond wat zullen tegenpruttelen". "Ik heb immers alleen maar gedronken en gelletjes gegeten. Het was echt een moordenaarsrit", herhaalt hij. "Jammer dat er morgen weer een rit is."

"Ik heb zeker meer dan 10 bidons gedronken en ik denk dat ik er nog tekort had. Het was een continu gevecht tegen de warmte."

"Op het einde was ik zelfs een beetje uitgedroogd, want ook mijn hoofd begon zeer te doen. De hitte was misschien wel onze grootste vijand vandaag."

"Je voelt jezelf koken, je springt bijna uit je vel"

Ook voor ploegmaat Tim Declercq was het een dagje puffen. "Het was een etappe om in te kaderen, maar niet in positieve zin. Gelukkig had ik een heel goeie dag."

"Yves en ik mochten in het peloton blijven, maar hierdoor hadden we geen ploegleidersauto bij ons. We moesten hier en daar kijken wat we konden krijgen. Gelukkig had de ploeg heel wat mensen langs de kant gezet met water en ijs."

Declercq vertelt ook over het gevaar van uitdroging. "Zodra je zonder water valt, voel je jezelf precies koken. En als het bergop gaat, spring je bijna uit je vel. Ik heb dan ook constant gedronken, ik denk wel 12 bidons."

Groene trui Jasper Philipsen spreekt dan weer van "een van de lastigste dagen van de Tour". "Ik hoop niet dat we nog veel zulke dagen krijgen. Het is nooit stilgevallen."

"Het aantal bidons heb ik niet kunnen bijhouden. Door het hoge tempo was het ook niet evident om er te gaan halen bij de auto. Gelukkig kon ik rekenen op mijn ploegmaats."

Een van de ploegmaats, Mathieu van der Poel, lijkt bij al die hitte ook nog een verkoudheid opgeraapt te hebben. "Ik slaap met hem op de kamer en hij heeft veel moeten hoesten. Tijdens de rit was zijn stem ook volledig weg. Maar ik denk niet dat het een drama is."