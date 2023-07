Tourmanager: Van der Poel het vaakst gedumpt, wie leverde al het meeste op?

Het is ook eens interessant om te kijken wie de best scorende renner is van 2 miljoen, wat de laagste waarde is in de Wielermanager. Dat blijkt Clément Berthet te zijn, die vanuit de vlucht een 5e plaats behaalde op de Puy de Dôme. De Fransman verzamelde al 46 punten.

Je hoefde geen genie te zijn om te voorspellen dat Philipsen, Pogacar, Vingegaard en Van Aert hoog zouden scoren in de Tour, maar de echte kenners openbaren zich in het lijstje van de 'punten per miljoen'. Wie waren op basis van hun waarde tot nu toe de beste investeringen? Opnieuw staat Philipsen op 1, maar met Victor Lafay en Michael Woods zijn we er vlak achter 2 renners die in heel wat minder ploegen zullen figureren.

Geen verrassing dat we bij de slechtste investeringen het duo Richard Carapaz en Enric Mas bovenaan zien staan. In de eerste rit stapte er met hen twee al meteen 16 miljoen uit de Tour. Zij sprokkelden dan ook geen enkel punt, net als dure vogels Magnus Cort en Rigoberto Uran overigens.

Wie ook verrassend hoog scoort in de lijst hierboven is Mathieu van der Poel. Ondanks dat hij al van onschatbare waarde is geweest voor Jasper Philipsen kon hij zelf maar weinig punten binnenhalen.



Is dat de reden dat Van der Poel al het vaakst werd uitgetransfereerd? Maar liefst 8.263 managers verloren hun geloof in de Nederlander. Ook van Fabio Jakobsen wordt blijkbaar niet veel meer verwacht in deze Tour.

Aan de andere kant zien we dan weer dat Jai Hindley de meest populaire in-transfer is, iets wat hij vooral te danken heeft aan zijn ene dagje in de gele trui. Een misrekening van veel managers dat het máár één dag was?