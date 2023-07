Olympische kwalificatietoernooien voor hockeyers in China, Pakistan en Valencia

In Parijs 2024 nemen er bij de mannen en de vrouwen telkens 12 landen deel aan het olympisch hockeytoernooi. Gastland Frankrijk en de winnaars van de 5 continentale kampioenschappen (Afrika, Zuid- en Noord-Amerika, Azië, Europa en Oceanië) zijn zeker van deelname.



Voor de 6 overige tickets, zowel bij mannen als bij vrouwen, zorgen de kwalificatietoernooien. De top 3 van elk toernooi mag naar Parijs 2024.



Europa levert 7 landen bij de mannen en 8 landen bij de vrouwen op de kwalificatietoernooien. De landen worden uitgenodigd op basis van hun resultaten in de continentale kampioenschappen, die allen in augustus plaatsvinden.



De Red Lions pakten in Tokio in 2021 olympisch goud, in Rio 2016 moesten ze het met zilver doen. De Red Panthers konden enkel in Londen in 2012 deelnemen aan de Olympische Spelen.