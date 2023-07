Bijschaven voor de competitiestart: hier brengen de eersteklassers hun zomerstage door

Antwerp: Waidring (Oostenrijk), van 10 tot 16 juli

Antwerp zette zijn eerste passen in de voorbereiding op het nieuwe seizoen op de Bosuil, vandaag gaat het voor een week naar Oostenrijk, naar Waidring, een bergdorpje in Tirol. Coach Mark van Bommel nam 27 jongens mee naar het vakantiedorp van directeur Marc Overmars. Vorig jaar was Antwerp er ook.



Stamnummer 1 speelt er zondag een oefenduel tegen de Duitse tweedeklasser Hertha Berlijn.

KRC Genk: Venray (Nederland), van 10 tot 15 juli

Racing Genk ruilt vandaag de Limburgse heimat voor enkele dagen Nederland in Venray. Coach Wouter Vrancken neemt 26 man mee. Er niet bij is de Mexicaan Gerardo Arteaga. Die kwalificeerde zich gisteren voor de halve finale van de Gold Cup.



Woensdag zijn de Grieken van PAOK sparringpartner, zaterdag Zulte Waregem.

Union: Nice (Frankrijk), van 8 tot 11 juli

Union zocht het zonnetje op in het zuiden van Frankrijk. Gisteren werd er 1-1 gelijkgespeeld tegen Monaco op het trainingscentrum van het prinsdom. Het was de eerste match van de nieuwe coach Alexander Blessin.



Normaal had RUSG op 11 juli tegen Nice moeten oefenen, maar de nieuwe coach van Nice, Francesco Farioli, vond het te vroeg om een tegenstander van het kaliber van Union te bekampen.

Club Brugge: Sint-Michielsgestel (Nederland), van 10 tot 15 juli

Naar jaarlijkse gewoonte ondertussen trekt Club Brugge naar Nederland. Trainen doen Ronny Deila en co. in Sint-Michielsgestel. Er staan 2 oefenduels op het programma: woensdag tegen kampioen Feyenoord en zaterdag tegen eersteklasser Go Ahead Eagles.

KAA Gent: Alkmaar (Nederland), van 10 tot 15 juli

Het zijn drukke tijden voor Hein Vanhaezebrouck en de zijnen. Vrijdag en zaterdag vertoefden ze 2 dagen in Zeeland, in Nederland, niet ver van Gent. Tegen een Zeeuwse selectie werd het vrijdag een doelpuntenkermis (1-6), daags nadien was NK Zagreb uit Kroatië met 1-2 te sterk.



Het was de voorbode voor het oefenkamp van vandaag tot en met zaterdag in Alkmaar, ook in Nederland.

Cercle Brugge: Evians-les-Bains (Frankrijk), van 2 tot 8 juli

Cercle, een van de revelaties van vorig seizoen, heeft zijn stage al achter de rug. Vorige week werkte het in Frankrijk zijn tot nu enige oefenduel af. Coach Miron Muslic zag zijn mannen met 2-0 onderuit gaan tegen de Zwitsers van Servette FC.

Standard: Arnhem (Nederland), van 10 tot 15 juli

Coach Carl Hoefkens heeft werk, getuige de 0-4-nederlaag afgelopen weekend tegen promovendus RWDM. De Luikenaars oefenen 2 keer op stage in Nederland: woensdag en zaterdag. De tegenstanders zijn nog niet bekend.

Westerlo: Papendal (Nederland), van 3 tot 13 juli

Westerlo vertoeft al een week op Nederlandse bodem voor zijn tiendaagse stage. Morgen (11 juli) staat in Wijthem een oefenduel tegen PEC Zwolle op het programma, een dag later nemen de Kemphanen het op tegen Heerenveen (12 juli). Eenmaal terug in België speelt Westerlo nog oefendueels tegen PAOK (16 juli) en Willem II (22 juli).

Charleroi: Burgh-Haamstede (Nederland), van 10 tot 16 juli

Charleroi is vandaag de grens naar Nederland overgestoken voor een zesdaagse stage in Burgh-Haamstede. Veel tijd krijgen de spelers niet om op het strand te liggen, want er staan twee trainingssessies per dag op het programma. Woensdag oefenen ze tegen het Kroatische Lokomotiv Zagreb, zaterdag volgt een partij tegen Utrecht.

OH Leuven: Horst (Nederland), van 5 tot 15 juli

OH Leuven heeft zijn stage in het Nederlandse Horst al achter de rug. De afsluiter - een 4-0-nederlaag tegen vicekampioen Genk - verliep evenwel niet zoals gehoopt. Op 15 juli stond nog een oefenmatch tegen KV Kortrijk op de planning, maar die werd afgezegd. De Leuvenaars zoeken nog een nieuwe tegenstander.

RSC Anderlecht: Villach (Oostenrijk), van 8 tot 15 juli

Anderlecht stapte afgelopen weekend al op het vliegtuig richting Oostenrijk voor de jaarlijkse zomerstage in Villach. Voor nieuwkomers Kasper Dolberg en Louis Patris meteen de gelegenheid om de groep te leren kennen. Op vrijdag 14 juli speelt Anderlecht tegen Sparta Praag.

STVV: Horst (Nederland), van 8 tot 14 juli

Net als OHL brengt STVV zijn zomerstage door in het Nederlandse Horst. Het openingsweekend verliep alvast naar wens voor de nieuwe coach Thorsten Fink, want de Limburgers klopten PSV met 1-2. Vrijdag neemt STVV het nog op tegen Helmond Sport, eenmaal thuis wachten SV Wehen Wiesbaden en Lierse nog als sparringpartners.

KV Mechelen: Wageningen (Nederland), van 10 tot 15 juli

Na drie overwinningen in de voorbereidingen is KV Mechelen vandaag op stage vertrokken naar Wageningen in Nederland. Daar kan coach Steven Defour zijn ploeg klaarstomen voor de Supercup tegen Antwerp op 23 juli. De oefenmatch tegen Maccabi Netanya uit Israël wordt de generale repetitie op vrijdag.

KV Kortrijk: geen stage

KV Kortrijk trok wel even de Nederlandse grens over voor een oefenmatch tegen RKC Waalwijk, maar het koppelt er geen stage aan. Op vrijdag 14 juli oefent de ploeg van Edward Still nog tegen Beerschot. Zaterdag 22 juli speelt het een galawedstrijd tegen FC Volendam.

Eupen: Tubeke, van 3 tot 7 juli

Bij Eupen zijn de spelers al op elkaar ingespeeld, want ze vertoefden al een weekje in het nationale oefencentrum in Tubeke. Op 15 juli spelen de Oostkantonners nog een wedstrijd tegen Stade Reims (om 16 uur).

RWDM: Saalfelden am Steinernen Meer (Oostenrijk), van 9 tot 16 juli