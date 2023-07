BEKIJK: De hoogtepunten in de carrière van Kirsten Flipkens (op Wimbledon)

2003: juniorekampioene Wimbledon

Enkele weken later doet Flipkens haar kunstje over op de US Open. Ze zal 2003 als nummer 1 bij de jeugd afsluiten.

Terwijl wereldtoppers Justine Henin en Kim Clijsters in de halve finales hun meerdere moeten erkennen in de zussen Williams plaatst de 17-jarige Flipkens zich bij de junioren voor de finale.

2013: halve finales op Wimbledon

"Vergelijk me niet met Kim of Justine", zei de jonge Flipkens. "Ik zal al blij zijn als ik over een paar jaar een vaste waarde kan worden in de top 100."

Flipkens slaagt in haar opzet en boekt mooie zeges.

Voor haar beste prestatie op een grandslamtoernooi moeten we weer naar Wimbledon. 10 jaar geleden klopte ze Petra Kvitova in de kwartfinales. Met een karrenvracht aces mepte ze de winnares van 2011 tegen het canvas (4-6, 6-3 en 6-4).

Na Wimbledon bereikte Flipkens haar hoogste ranking ooit. In de zomer van 2013 mocht ze zich 's werelds nummer 13 noemen. In december werd Flipkens Sportvrouw van het Jaar.