Kirsten Flipkens (37) slaat laatste bal voor oog van ouders en Kim Clijsters

Gisteren had Kirsten Flipkens aan Sporza verklapt dat Wimbledon haar laatste toernooi zou worden.

Vorig jaar zette ze op het heilige gras in Londen al een punt achter haar enkelcarrière, maar in het dubbel wilde ze zich wel nog amuseren. Daar kwam vandaag een eind aan.

Wimbledon heeft een speciale plaats in het hart van Flipkens, ze boekte er haar grootste successen: in 2003 won ze er als juniore, in 2013 bereikte ze de halve finales. In 2023 wilde ze hier de cirkel rond maken.



"Dit is het juiste moment om te stoppen. Ik blijf niet spelen tot in 2033", knipoogde ze.