3e editie Tour de France Femmes gaat van start in Rotterdam, wellicht ook passage door België

De Tour de France Femmes begint in 2024 op 12 augustus, op de vooravond van de slotceremonie van de Olympische Spelen in Parijs.



Door die Olympische Spelen was het organisatorisch niet mogelijk om de Tour bij de vrouwen in het verlengde van die bij de mannen te organiseren.



Toch zal de Tour niet in Frankrijk zelf van start gaan, wel in Nederland. Het is voor het eerst dat de vernieuwde Tour de France Femmes een Grand Départ in het buitenland heeft.



Onze Noorderburen zullen maar liefst 3 etappes te zien krijgen, waarvan 2 op de eerste dag, met daarbij een tijdrit door Rotterdam.



Op 18 augustus krijgen we de ontknoping van de Tour de France Femmes. De rest van het parcours wordt op 25 oktober onthuld, maar TDFF-directeur Marion Rousse hintte wel al op een rit (of aankomst?) in België.