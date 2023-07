Tadej Pogacar is blij met "kleine zege" en heeft les geleerd: "Kunnen niet voor elke rit gaan"

"En we hebben ook van vorig jaar geleerd dat je niet voor elke rit kan gaan. Het klassement is het grote doel."

Voor de zege kwam Pogacar niet in aanmerking. "Een sporter wil altijd winnen en het is jammer dat de zege je ontglipt door een ontsnapping, maar het waren sterke mannen. Zij verdienden het."

"Ik zag dat hij naar mijn wiel aan het sprinten was en ik bleef duwen. Toen er een gat was, moest ik het gewoon volhouden."

"Jonas (Vingegaard) was sterk, maar ik ben heel gelukkig dat ik hem onder druk kon zetten. Het is een kleine zege."

"Voor de slotklim was het niet echt lastig. Mijn benen draaiden goed en ik wilde aanvallen."

Op 1,5 kilometer van de top schoot Tadej Pogacar zijn torpedo af. "Het was een goeie dag", vertelde hij nadat hij zijn witte trui weer in ontvangst had genomen.

Nu kan Tadej, aangezien hij iets frisser is, elke dag verbeteren. Dat zien we rit na rit. Dat is een goed signaal.

"Elke seconde zal belangrijk zijn in dit intense gevecht", vulde ploegbaas Mauro Gianetti aan. "Dat wisten we ook al in Bilbao."

"Of Tadej vroeger had kunnen aanvallen? Het was al lang genoeg. Het was gewoon het juiste moment."

"We moeten genieten van de battle tussen deze buitengewone renners."

"We hoopten dat Tadej in het Baskenland al 100 procent zou zijn, maar dat was nog niet meteen."

