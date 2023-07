Sporza Tour zag een prachtige, maar zware eerste Tourweek: "Nog nooit zo'n felle strijd gezien in de eerste week"

Week 1 van de Tour zit er alweer op. Vingegaard verliest in de laatste etappe acht seconden op Pogacar, maar gaat wel als gele trui de rustdag in. De Deen start week 2 met 17 seconden voorsprong in het algemene klassement. José De Cauwer en Renaat Schotte kaartten na over etappe 9 en de eerste Tourweek.