NBA lanceert NBA Cup, een toernooi tijdens het reguliere seizoen

NBA-commissaris Adam Silver gaf bij de voorstelling aan dat het idee al jaren op tafel ligt. Het format is geïnspireerd op de Europese voetbalcompetities.



De 67 wedstrijden in twee fases van het toernooi tellen mee voor het klassement van het reguliere seizoen in de NBA, met uitzondering van de finale. Zo werken alle clubs nog steeds 82 wedstrijden af in de reguliere competitie van het seizoen 2023-2024.



De 6 groepen - 3 in de Eastern Conference en 3 in de Western Conference - werden ingedeeld op basis van de resultaten van vorig seizoen. Elk team speelt 2 keer thuis en 2 keer uit en speelt tegen elke tegenstander in de poule 1 keer.



De wedstrijden worden gespeeld op dinsdagen en vrijdagen, vanaf 3 november.



De groepswinnaar van elke poule en de beste 2 tweedes plaatsen zich voor de kwartfinales op 4 en 5 december. De halve finales worden gespeeld op 7 december, de finale op 9 december. Elke speler van de eindwinnaar zal een bedrag van 500.000 dollar (455.000 euro) ontvangen.