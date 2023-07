Is de gunfactor bij Vingegaard minder? "Hij wil aan niets energie verspillen en komt zo saai over"

Tadej Pogacar werpt een bal door een basketbalring, hij dolt met ploegmaat Mikkel Bjerg over de juiste uitspraak van 'croissant', hij speelt met de camera, hij krijgt de lachers op zijn hand tijdens interviews, ...

Intussen in het kamp van Jumbo-Visma: Jonas Vingegaard wordt zoveel mogelijk uit de schijnwerpers gehouden en ook tijdens de koers schuwt de Deen zowat alle emotie.



"Is Vingegaard een grijze muis?", vraagt Karl Vannieuwkerke in Vive le Vélo aan ex-renster Marijn de Vries, nu analiste. "Het zijn gewoon twee verschillende types. Het zijn ook twee verschillende benaderingen van de koers."

"Bij Jumbo-Visma willen ze geen energie verspillen aan een 'leuke demarrage', iets wat Pogacar wel doet als hij zin heeft. Ze willen überhaupt geen energie verspillen aan alles wat niet nodig is. Dan krijg je de indruk dat hun renners zich saai gedragen."

"Aan de andere kant heb je Pogacar, die een man is naar ieders hart. Hoe hij met energie smijt, maar ook hij intuïtie toevoegt aan de koers. Daar kijken we graag naar."