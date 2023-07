Opvallend: Club Brugge haalt Sammy Bossut als tijdelijke versterking na blessure bij reservedoelman

Slecht nieuws voor Joe Bursik, reservedoelman bij Club Brugge. De Engelsman liep vrijdag op training een kruisbandblessure op en staat maandenlang aan de kant. Bovendien is ook eerste keuze Simon Mignolet na een lang seizoen nog niet volledig wedstrijdfit.

En dus moest blauw-zwart op zoek naar een oplossing. Het kwam daarvoor terecht bij het 37-jarige Zulte Waregem-icoon Sammy Bossut, die zijn overeenkomst bij het gedegradeerde Essevee niet verlengd zag.

Club meldt dat Bossut "enkele weken bij het team komt als extra doelman".

Het is overigens niet dat eerste keer dat de West-Vlaming zijn voordeel haalt uit blessurezorgen bij een concurrent. Herinner u hoe Bossut in 2014 totaal onverhoopt mee mocht naar het WK in Brazilië door het afhaken van Koen Casteels en Silvio Proto.