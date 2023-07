Baloise Ladies Tour is generale repetitie voor Tour: "Deelnemersveld oogt heel mooi"

In de Baloise Ladies Tour wordt volgende week een opvolgster gezocht voor Ellen van Dijk. Dinsdag 12 juli opent de rittenkoers met een avondproloog in het Nederlandse Vlissingen, zondag 16 juli volgt de apotheose in Deinze.

Maar liefst zeven WorldTour-teams zakken naar België af om het vormpeil te testen voor de Tour de France Femmes: Jumbo-Visma, Lidl-Trek, DSM-Firmenich, Liv Racing, Fenix-Deceuninck, UAE Team ADQ en Movistar.

"De belangstelling voor het vrouwenwielrennen blijft toenemen", gaf organisator Geert Stevens aan. Dat blijkt ook uit de deelnemerslijst, vindt hij.

"Het deelnemersveld oogt heel mooi", zei hij. "Van de 24 ploegen die aan de start staan, hebben er zeven het WorldTour-statuut. Tien ploegen nemen na de Baloise Ladies Tour ook deel aan de Tour de France."

"Enkele mooie namen toppen de deelnemerslijst", ging Stevens verder. "Elisa Balsamo, die zich twee jaar geleden in Leuven kroonde tot wereldkampioene, zal in de Baloise Ladies Tour normaliter hernemen na haar val in de London Ride Classic."

"Aan snelle vrouwen geen gebrek: Charlotte Kool, Emma Norsgaard en Martina Fidanza. Andere tenoren die aan de start komen zijn de Britse kampioene Pfeiffer Georgi, de Poolse kampioene Monika Brzezna en Lucinda Brand."

"We zijn ook verheugd dat tal van veldrijdsters uit de wereldtop onze rittenkoers aansnijden als voorbereiding op hun wintercampagne. We denken hierbij aan Marion Nobert Riberolle, Aniek van Alphen, Laura Verdonschot en Alicia Franck."