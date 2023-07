Waarom escaleert de Bosuil-ruzie tussen Mintjens en Gheysens nu opnieuw? "Ze vertrouwen mekaar niet"

Antwerp-voorzitter Paul Gheysens wil graag het stadion op de Bosuil afwerken, maar de grond is in het bezit van de Antwerpse zakenvrouw en fan Tania Mintjens. Die wil de grond niet verkopen om de belangen van de club te behartigen. Ze stelde een 7 punten-plan voor, maar daar heeft Gheysens geen oren naar. Mintjens roept nu op om een externe bemiddelaar in te schakelen. De Antwerpse zakenvrouw schuwt de media, ze communiceert enkel met Gazet van Antwerpen. Hallo, chef sport van de krant Peter Goris? "Ik heb de indruk dat het water ondertussen wel heel, heel diep aan het worden is tussen Gheysens en Mintjens. Dit is al een dispuut van jaren, in 2015 zijn die twee al beginnen ruzie te maken", kent Goris het dossier door en door. "Elk jaar opnieuw komt die discussie er over de gronden en heb je de tegenstellingen tussen de zeer zakelijke aanpak van de zaakwaarnemer van Tania Mintjens en de wat flamboyante, emotionele bedrijfsvoering van Paul Gheysens. Ik heb het gevoel dat dat tussen die twee niet meer goed komt."

"Gheysens krijgt tegen 2031 51 miljoen euro van Antwerp voor gebruik Tribune 1"

Hoe moet dit nu verder? "Gheysens was aanvankelijk heel boos over het voorstel van 3 weken geleden, maar toch zijn er onderhandelingen gestart. Mintjens stelde in haar fameuze 7 punten-plan dat ze sowieso niet verkoopt, maar dat ze wel een gratis erfpacht van 99 jaar aanbiedt." Maar daar gelden wel een aantal voorwaarden, belicht Goris. "Over die voorwaarden zijn ze beginnen te onderhandelen en daar is het helemaal fout gelopen. Op het simpele gegeven dat er een zekere controle moet zijn vanuit de grondeigenaar op de manier waarop Gheysens de tribune bouwt. Of dat op een marktconforme manier gebeurt. Ze vertrouwen mekaar niet." "Dat wantrouwen is gebaseerd op hoe bijvoorbeeld Tribune 1 is gebouwd. Dat is in 2017, 2018 aan het licht gekomen. Paul Gheysens is Sinterklaas niet. Die schenkt die tribunes niet aan Antwerp, die bouwt die aan een bepaalde prijs." "Dat kostte toen ergens tussen de 20 en 30 miljoen euro. Onder een of andere leaseconstructie betaalt Antwerp over 15 jaar 3,5 miljoen euro per jaar aan Gheysens om die tribune te gebruiken." "Als je heel de berekening maakt - er is ook een groter bedrag in het begin betaald - zal Gheysens tegen 2031 51 miljoen euro hebben ontvangen voor die tribune. Achteraf is Tribune 4 ook gebouwd, het is niet duidelijk met welke constructie." "En de grondeigenaar denkt dan: "Misschien ben je te veel geld aan het verdienen op dat stadion."" (lees voort onder foto)

"Gheysens hoopt op het stadsbestuur"

Mintjens zegt dat ze het belang van de club voor ogen heeft en Gheysens zijn eigenbelang. Wat denkt de supporter hiervan?



Goris: "Het is duidelijk dat ze allebei op dit moment zieltjes aan het winnen zijn bij die supporters. Tania Mintjens door te zeggen dat de club de gronden gratis mag gebruiken. Door te hameren op het feit dat ze Antwerp-fan is en een lang verleden heeft bij Antwerp."



"Paul Gheysens daarentegen is de redder van Antwerp. Hij is diegene die ervoor gezorgd heeft dat Antwerp uit de diepste moerassen naar de top van het Belgisch voetbal is kunnen opklimmen."



"En de Antwerp-fan die staat erbij en denkt: "Kan het nu nooit eens op een normale manier gebeuren hier in Antwerpen?""



Gheysens stuurt aan op een interventie door het stadsbestuur. Goris: "Dat is een optie waar Gheysens op hoopt. Het stadsbestuur heeft wel als enige wapen de onteigening vanuit een algemeen belang. Er is een Europese wetgeving die dat zou staven: sportclubs zijn van algemeen belang."



"Zij zouden Mintjens kunnen onteigenen en daarna de gronden in concessie geven aan Gheysens. Alleen vrees ik dat een stadsbestuur - zeker een jaar voor de verkiezingen - zo'n risico niet zal nemen. Want dat zal een enorm juridisch kluwen worden."



"Bovendien is dat in een dispuut tussen 2 private partners. Het is niet dat er een openbaar nut kan worden aangetoond."