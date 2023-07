Wout van Aert: "Finale vandaag is anders", Mathieu van der Poel "Ik ken de Jaizkibel niet"

Wout van Aert en Mathieu van der Poel krijgen vandaag al een herkansing. De tweede rit in de Tour de France is weer een taaie hap, maar het duo mag je nooit afschrijven. Hoe kijken ze zelf naar wat er vandaag op het menu staat in het Baskenland?

Wout van Aert: "Als ik overleef, maak ik een kans in de sprint"

Na een nachtje slapen is Wout van Aert niet van mening veranderd. "Ik had echt wel het gevoel dat het een goeie situatie was, maar de Yates-broers bleken sterker dan wij. Daar verloor ik het mentaal een beetje. Die sprint zegt niet zoveel", blikte hij nog eens terug op de etappe van zaterdag. Ondanks een iets zwaardere lichaamsbouw stond Van Aert wel zijn mannetje. "Ik ben blij dat ik in die groep zat. Ik kan van mezelf niet meer verwachten dan dat ik net achter de beteren bovenkom. Ik kon ook aansluiten, maar er waren er al twee weg." Wat zal de tweede rit in petto hebben? "De finale is anders met een iets meer geleidelijke klim. Als ik daar overleef, dan heb ik weer een kans in een sprint." "Het geel? Neen, daar denk ik niet aan. Ik sta al op 22 seconden. Ik zal niet sneller dan Adam Yates aan de finish zijn (lacht)."

Mathieu van der Poel: "Het was gisteren zoals ik verwacht had"

Mathieu van der Poel kwam gisteren niet in aanmerking voor de hoofdprijzen. "Kijk naar welke namen op de Côte de Pike bovenkwamen. Dan zit je niet bij de renners voor de klassiekers", herhaalde hij vanmiddag nog eens. "Het was dus een beetje zoals ik verwacht had. Of dat in mijn hoofd kruipt? Neen, zeker niet. Ik wist dat de kans groter was dat het niet zou lukken dan wel. Daar ben ik realistisch genoeg in." Wat zegt het profiel van vandaag? "Ik moet ook nu weer een beetje afwachten hoe er gekoerst zal worden. Ik ken de Jaizkibel niet, ik heb die klim nog nooit gedaan. Er liggen bonificaties en dan is de afdaling niet meer zo lang tot de finish."

Quinten Hermans: "Op de laatste klim ging het gisteren te snel"