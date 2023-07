Springruiter Ludger Beerbaum kondigt zijn afscheid aan: "Een geweldige tijd gehad"

Ludger Beerbaum, oudere broer van Markus Beerbaum en schoenbroer van Meredith Michaels-Beerbaum, bouwde vooral in de jaren 80 en 90 een imposante erelijst op.

Drie keer hielp hij het Duitse team aan olympisch goud en in 1992 werd hij in Barcelona ook individueel olympisch kampioen. Met het Duitse team werd hij ook 2 keer wereldkampioen en 4 keer Europees kampioen.

Twee keer (1997 en 2001) werd hij individueel Europees kampioen. In 1993 won hij de wereldbekerfinale. Lange tijd was hij de nummer 1 van de wereld.

"Ik kan terugkijken op een geweldige tijd als ruiter. Ik heb de hele wereld afgereisd en prachtige ervaringen opgedaan", sprak Beerbaum zondag de 40.000 toeschouwers in Aken toe.

"Nu is het tijd om plaats te maken voor de jongere generatie. Het is voor mij een genoegen om deze stap, die voor mij niet makkelijk is, te zetten op het mooiste toernooi ter wereld. Ik zal mijn leven blijven wijden aan de paardensport."

"Ik kan niet helemaal zonder paardrijden. Het was en blijft mijn doel in het leven. Daarom blijf ik paarden trainen en zal ik af en toe nog present tekenen op kleine toernooien."