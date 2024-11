Thierry Neuville euforisch na wereldtitel: "Veel meer druk dan nodig was"

Op een eerste reactie bij onze man ter plaatse is het nog even wachten, maar via X reageerde Thierry Neuville al op zijn wereldtitel.

"Eerlijk: het kwam als een verrassing", aldus de wereldkampioen, die het nieuws van de crash van zijn concurrent via zijn telefoon vernaam.

"Ik weet niet goed wat zeggen op dit moment, maar ik denk dat we het verdienen. Het was een uitdagend jaar, zeer zwaar. Uiteraard met veel meer druk dan nodig was, zeker in dit laatste event."

"We wisten dat er een risico was, maar we hebben het onder controle gekregen. We zijn blij en iets meer relaxed nu, zodat we nog harder kunnen knallen voor de constructeurstitel. Want we willen naar huis gaan met alle trofeeën."

"Er is niet veel te verliezen. We zullen volle gas gaan. Ik zal doen wat ik kan om de auto nog sneller te maken."