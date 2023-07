Ploegmaat van Thomas Pieters wint zijn 3e LIV-toernooi van 2023, Pieters zelf zakt weg naar plaats 18

Het LIV-toernooi in Valderrama, een van de moeilijkste golfbanen in Spanje, kende een spannende ontknoping. Bryson DeChambeau en Talor Gooch begonnen allebei met een score van -11 aan de slothole.

Waar DeChambeau zichzelf wat in de problemen werkte, deed Gooch het veel beter. Met een knappe putt bezorgde hij zichzelf een birdie en de overwinning. Voor de Amerikaanse ploegmaat van Thomas Pieters is het al de 3e zege van 2023.

Pieters zelf begon als 6e aan de slotdag, maar kon zijn goeie ronde van zaterdag (67) niet herhalen. Na 5 bogeys en 3 birdies zakte hij nog terug naar de 18e plaats in de einduitslag.

Met het team had Pieters meer reden tot vieren. Onder meer dankzij zijn 3 rondes in Valderrama eindigden de RangeGoats voor het vijfde toernooi op een rij op het podium. Met de 2e plaats in Spanje staan de RangeGoats nu 3e in het teamklassement. Die tweede plaats leverde het team ook 1,5 miljoen dollar prijzengeld op.