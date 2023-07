Julie De Wilde rekent op zware eerste week in Tourmanager: "Hopelijk rijdt Jumbo-Visma sprinters kapot"

Met Van Aert en Philipsen heeft ze ook wat sprintgeweld in huis. "Ik weet niet wat Jumbo-Visma gaat doen in die zware eerste week. Het zou leuk zijn als ze alles kapot rijden en de sprinters er af moeten. Dan verwacht ik Wout en Jasper in de sprint, want zij kunnen wel een bergje over."

"Toch is het een beetje een gok met zijn vrouw die zwanger is. Als Wout toch naar huis zou gaan, heb ik wel weer budget voor een dure transfer", zegt De Wilde.

Ook Wout van Aert, een andere grote kanshebber voor de openingsrit, ontbreekt niet. "Hij is een puntenpakker. Hij kan goed uit de voeten in de sprint, bergop, in het tijdrijden..."

"Ze zijn allebei goed in vorm en ze maken kans op een ritzege. Jasper maakt zelfs kans op de groene trui", verklaart ze. "Vandaag duid ik Van der Poel aan als kopman, want ik verwacht wel iets van hem vandaag."

Julie De Wilde verloor ook de klassementsrenners niet uit het oog. De twee topfavorieten - Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar - konden niet ontbreken.

"Ik had eerst alleen Pogacar. Als hij met Vingegaard naar de streep gaat, wint hij 9 van de 10 keer", vertelt ze. "Maar er staat nog een vraagteken bij de Sloveen, want ik weet niet of hij volledig hersteld is van zijn val in Luik-Bastenaken-Luik."

"Toch schat ik Pogacar vrij goed in. Ik denk dat hij dit jaar de Tour gaat winnen."

Pech loert altijd om het hoekje in de Tour, dus daar hield de renster van Fenix-Decuninck ook rekening mee. "Met Jai Hindley heb ik nog een goed back-upplan voor als een van de andere kopmannen uitvalt. Ik verwacht hem wel in de top 5."

Tot slot koos De Wilde nog wat potentiële rittenkapers met Skjelmose ("verwacht ik veel van"), Stan Dewulf ("goed in vorm") en Dylan van Baarle. Gianni Moscon is nog de grootste verrassing. "Het is een gokje", besluit ze. "Hij is goedkoop, maar kan verrassen."