De Tourmanager-ploeg van Tim Declercq: "Had eerst Van Aert niet en ik ben ook Jakobsen bijna vergeten"

De grootste geheimhouding tot het allerlaatste moment is vereist. Want bij Soudal-Quick Step is de Tourmanager een topcompetitie op het scherp van de snede.

Al is het weinig verrassend dat Tim Declercq als kopman van de ploeg Julian Alaphilippe als topfavoriet naar voren schuift voor het openingsweekend in het Baskenland.

"Ik moet vertrouwen tonen in de ploegmaats. Dat helpt misschien om nét dat tikkeltje harder te gaan. Alaphilippe had in het verleden een patent op die eerste afspraak met het geel. In de Dauphiné zag ik ook goede signalen, dus ik ben meer dan hoopvol."



En zoals in elke goede Tourploeg die naam waardig zijn ook Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard deel van de selectie. "Al zullen 99% van de mensen hen hebben", lacht Declercq. "Ik reken meer op Jai Hindley als derde man voor het podium. En voor mijn punten."