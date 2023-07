Jolien Vermeylen steekt haar eerste internationale triatlonsucces op zak met sprint in Holten

De ontknoping na 750 meter zwemmen, 20,2 km fietsen en 5,5 km lopen was spannend tot het eind: Vermeylen hield de Nederlandse favoriete Rachel Klamer 4 seconden achter zich. Klamer was de vierde van de Spelen in Tokio 2020. Vermeylen finishte in 1u00'06".



Vermeylen kwam als eerste uit het water, fietste met 6 anderen rond in een kopgroep en liep Klamer eraf in de spurt. De Nieuw-Zeelandse Olivia Thornbury mocht mee op het podium.



Wat ons land betreft, eindigde Nele Dequae 12, Hasse Fleerackers 15e en Severine Bouchez 25e.



Bij de mannen was Tuur Lemmens de beste Belg, 13e op 58 seconden van de Nieuw-Zeelandse winnaar Janus Staufenberg (53'49"). Adrien Deharre werd 22e, Raf De Dobbelaere 36e, Balte Thjis 42e en Wout Ghielens 44e.