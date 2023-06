BK veldrijden vindt in 2025 plaats op en rond circuit van Zolder

Het BK is in 2025 voorzien op 11 en 12 januari, op en rond het circuit van Zolder. Op dat circuit werden al 2 WK's in het veldrijden (in 2002 en 2016) georganiseerd. Sinds 2008 is er ook de jaarlijkse eindejaarscross (eerst Wereldbeker, nadien Superprestige). Een BK kregen ze er nog niet over de vloer.

Het BK cyclocross werd voor het laatst in 1993 in de provincie Limburg georganiseerd, in Houthalen. In april raakte al bekend dat Beringen in 2026 het BK ontvangt, waardoor Limburg dus twee jaar op rij aan de beurt is.

Volgend jaar vindt het BK in Meulebeke plaats. De vorige editie werd medio januari in Lokeren gewonnen door Michael Vanthourenhout.