UCI-voorzitter Lappartient neemt er het voorzitterschap van het Frans Olympisch Comité bij

Een maand geleden stapte ex-voetbalster Brigitte Henriques op als voorzitter van het Frans Olympisch Comité, na anderhalf jaar vol conflicten en opstootjes, niet zelden met haar voorganger Denis Masseglia.



In een spoedzitting werden nieuwe voorzittersverkiezingen gehouden. De 2 kandidaten: Emmanuelle Bonnet-Oulaldj, voorzitter bij omnisportvereniging FSGT, en David Lappartient, sinds 2017 voorzitter van de UCI.



Lappartient haalde het met ruim verschil: 36-8. Zijn voorzitterschap moet op 13 september nog bevestigd worden in een Algemene Vergadering, maar dat is een formaliteit.



De 50-jarige Fransman wacht dus een bijzonder druk jaar, want hij liet op voorhand weten dat hij zijn taken bij de UCI niet zal neerleggen, maar wel combineren met die bij het Frans Olympisch Comité.