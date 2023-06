De Tourmanager-ploeg van Maarten Vangramberen: "Ik geloof heel hard in Maxim Van Gils"

"Het Belgische wielrennen zit al langer in de lift en we zijn het op een na

Maarten Vangramberen zakt vrijdag af naar Bilbao voor de start van de Ronde Van Frankrijk. Hij zal tijdens de Tour te zien zijn in Vive Le Velo en de journaals. Wie is er dan ook beter geplaatst dan onze reporter om een mooie ploeg samen te stellen?

Mix van grote kanonnen en Belgen

" Wout van Aert en Mathieu van der Poel zullen de eerste etappe ook met stip hebben aangeduid. Van der Poel is aan een superseizoen bezig en is nog nooit zo goed geweest. Hij heeft een eitje te pellen met de Tour. Je voelt gewoon aan je kleine teen dat hij top is. Het zou me niet verbazen dat hij meteen geel pakt."

"De Bask Peio Bilbao heb ik er om die reden ook in gestoken. We starten in die regio. Bilbao zal zich willen smijten. Die eerste ritten zijn op zijn lijf geschreven."

Een andere naam die opvalt in het team van Maarten Vangramberen is Maxim Van Gils.

"Hij debuteert in de Tour en zou wel eens een van de revelaties kunnen worden. De renner van Lotto-Dstny was dit seizoen 8e in de Waalse Pijl, 11e in Luik en 7e in de Amstel. Hij werd ook al eens 12e in San Sebastian. Van Gils is explosief en super gemotiveerd voor zijn eerste Tour."

"Ik had ook Dylan Teuns willen pakken, maar dan kwam ik in

budgettaire problemen."

"Jordi Meeus en Jasper Philipsen zijn 2 Belgische sprinters

waar ik hard in geloof. De andere Belgen zijn Campenaerts en Cras. Ik geloof niet in Franse ploegen, maar Cras kan wel klimmen."

"En dan heb ik nog 3 mannetjes van het debuterende Uno-X. De

eerste van de drie die ik op mijn blad zette was Søren Wærenskjold. Dat is een steengoede renner die ook kan tijdrijden."

"Ik heb er ook mee te doen. Ik zat op de motor toen hij viel in Kuurne. Zijn flank lag helemaal open, maar hij heeft toch nog een goed voorjaar gereden. Wærenskjold heeft een gigantische motor. En dat is cruciaal in deze Tour, want die is zo zwaar dat herstelvermogen belangrijk is."