Fabio Jakobsen en Julian Alaphilippe zijn de speerpunten van Soudal-Quick Step voor de Tour

Julian Alaphilippe leek niet helemaal meer in de bovenste lade te liggen bij manager Patrick Lefevere, maar na zijn sterke prestaties van de voorbije weken kon Soudal-Quick Step niet om de Franse chouchou heen.

De start van de Tour lijkt op het lijf geschreven van springveer Alaphilippe. Kan hij daar een 7e etappezege in zijn carrière binnenhalen en wie weet opnieuw een gele trui?



Op een klassement van Alaphilippe hoeven we niet meer te rekenen. De rest van het team is dan ook bijna volledig op sprinter Fabio Jakobsen afgestemd.

Met Michael Mørkøv krijgt de Europese kampioen zijn favoriete lead-out mee, aangevuld met werkpaarden Kasper Asgreen, Rémi Cavagna, Tim Declercq, Dries Devenyns en Yves Lampaert. Of kan die laatste zoals vorig jaar ook eens voor eigen rekening rijden en verrassen?