Volgend weekend racen ze op de Red Bull Ring, nu dagen Max Verstappen en Yuki Tsunoda elkaar uit in de Erzbergmijn. Niet in hun Formule 1-auto's, wel in twee monstertrucks.

In de kwalificaties loopt het nog goed voor Verstappen, in de race moet hij na pech zijn meerdere erkennen in zijn Japanse tegenstander.