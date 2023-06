Ex-coach Philip Mestdagh geniet van titel Cats: "Jonge bankzitters brachten ontbrekende vleugje agressiviteit"

Het geheim van de Cats op weg naar de titel? "De sterke vriendschap, die ze al van jongs af hebben", vindt Mestdagh.

"Ze kruipen elke avond bij elkaar op de kamer, spelen UNO en kletsen wat. Dat zie je veel minder bij andere landen. En dit reflecteert zich ook op het veld, waar de Cats net dat extra stapje meer zetten."

Alleen is dat hechte groepje vriendinnen ook de iets oudere basis, die op cruciale momenten het zelf voor elkaar moest krijgen. "Geen uniek probleem", maakt de coach er zich geen zorgen om. "Vrijwel alle teams moeten daarmee afrekenen."

"Het is opvallend hoe de jongere speelsters wél het ontbrekende vleugje agressiviteit toevoegen aan het spel, vooral in de verdediging. Ze tonen een over-mijn-lijkmentaliteit, iets wat we in het verleden misten."

"Ik hoop dat ze bij hun buitenlandse clubs de volwassenheid kunnen ontwikkelen die nodig is voor de Olympische Spelen. Daar moeten ze de volgende stap zetten en een medaille veroveren."